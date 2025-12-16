В Орле молодой мужчина чуть не погиб из-за герпеса

16.12.2025 | 11:36 Медицина, Новости

Его спасли в Больнице имени Семашко.

Фото: vk.com/bsmpsemashko

Сейчас он на пути к выздоровлению.

Как рассказали в учреждении, с не совсем обычным случаем столкнулись врачи неврологического отделения №2. Их пациент, молодой мужчина, перенёс стресс и переохлаждение. В итоге сначала активировался вирус герпеса Зостер (опоясывающего лишая), а затем начал развиваться куда более опасный недуг — менингоэнцефалит.

Пациент страдал от головной боли, нарушения сознания и потери памяти. Его перевели в реанимацию.

Борьба за жизнь мужчины шла около двух недель. Врачи использовали мощную противовирусную терапию, а также применяли плазмаферез (метод очистки крови). В итоге больной постепенно пришёл в сознание, а затем восстановил ряд важнейших навыков. Однако его полное выздоровление ещё впереди.

«Спровоцировал развитие менингоэнцефалита герпес Зостер, и этот случай наглядно показал, насколько он коварен и какую важную роль в защите от болезней играет наш иммунитет», – подчеркнули в больнице.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU