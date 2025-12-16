В Орле молодой мужчина чуть не погиб из-за герпеса

Его спасли в Больнице имени Семашко.

Сейчас он на пути к выздоровлению.

Как рассказали в учреждении, с не совсем обычным случаем столкнулись врачи неврологического отделения №2. Их пациент, молодой мужчина, перенёс стресс и переохлаждение. В итоге сначала активировался вирус герпеса Зостер (опоясывающего лишая), а затем начал развиваться куда более опасный недуг — менингоэнцефалит.

Пациент страдал от головной боли, нарушения сознания и потери памяти. Его перевели в реанимацию.

Борьба за жизнь мужчины шла около двух недель. Врачи использовали мощную противовирусную терапию, а также применяли плазмаферез (метод очистки крови). В итоге больной постепенно пришёл в сознание, а затем восстановил ряд важнейших навыков. Однако его полное выздоровление ещё впереди.

«Спровоцировал развитие менингоэнцефалита герпес Зостер, и этот случай наглядно показал, насколько он коварен и какую важную роль в защите от болезней играет наш иммунитет», – подчеркнули в больнице.

ИА «Орелград»