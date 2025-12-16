На Орловщине выявили фантомное производство печенья для животных

Здесь якобы выпускали «Печенье для домашних животных с каннабидиолом».

Также на площадке якобы изготавливалось «Лососёвое масло с конопляным маслом». Оба продукта продавались под брендом «Доктор Филкинс» (Dr. Filkins). Производителем выступало ООО «Биоинновации».

Площадка была зарегистрирована во Мценске. Однако сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, выехав на место, нашли там жилой дом и полное отсутствие следов производственной деятельности.

Выявить нарушение помогла система «Меркурий». Эксперты, анализируя данные, обратили внимание на то, что сырьё для «лососевого масла» изготавливалось из рыбных отходов.

Также вызвало вопросы и сырьё для печенья. В производственном сертификате указывалась продукция, неподконтрольная ведомству. Однако в карточке товара на маркетплейсе – животные жиры и костная мука.

Кроме того, ведомство указывает на большое число негативных отзывов на данную продукцию ООО «Биоинновации», опубликованных в интернете, а также на подозрительно высокую стоимость этих товаров.

В итоге юрлицу объявили предостережение по факту введения в оборот товаров неизвестного происхождения. Также были аннулированы производственные сертификаты и учётная запись уполномоченного лица, оформлявшего ветеринарные документы.

Всего с начала года управлением пресечена деятельность четырёх фантомных площадок, зарегистрированных на территории Орловской области.

ИА «Орелград»