Избирательный участок назвали в честь погибшего разведчика

17.12.2025 | 16:27 Новости, Общество, СВО

Орловец Валерий Романов командовал взводом отделения разведки в зоне СВО.

Фото: vk.com/izbirkomoryol

Теперь в его честь будет называться избирательный участок №205. Он располагается в Болховском районе в местном «Межпоселенческом социально-культурном объединении».

Такое решение приняли на сегодняшнем заседании областного избиркома. Также сыну бойца передали почётную грамоту ЦИК России, которой был отмечен его отец.

Романов родился в Болхове в 1987 году. Он окончил школу, затем ПТУ №17, получив специальность «мастер общестроительных работ». После была служба в армии, потом — работа в столице.

В октябре 2022 года Валерий был мобилизирован для участия в специальной военной операции. Сначала он был просто разведчиком. После стал командиром взвода отделения разведки.

В 2023-м году, во время выборов губернатора, Романов возглавил избирательную комиссию на участке №8001. Он находился в зоне СВО и предназначался для голосования жителей нашей области, которые несли здесь военную службу.

В конце декабря того же года Валерий «Разум» Романов погиб. Его ранили рядом с селом Клещеевка. Орловца эвакуировали с поля боя и доставили в госпиталь. Однако он скончался.

Романова похоронили на историко-мемориальном кладбище Орла. В 2024 президент России отметил его Орденом Мужества.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU