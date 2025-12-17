Избирательный участок назвали в честь погибшего разведчика

Орловец Валерий Романов командовал взводом отделения разведки в зоне СВО.

Теперь в его честь будет называться избирательный участок №205. Он располагается в Болховском районе в местном «Межпоселенческом социально-культурном объединении».

Такое решение приняли на сегодняшнем заседании областного избиркома. Также сыну бойца передали почётную грамоту ЦИК России, которой был отмечен его отец.

Романов родился в Болхове в 1987 году. Он окончил школу, затем ПТУ №17, получив специальность «мастер общестроительных работ». После была служба в армии, потом — работа в столице.

В октябре 2022 года Валерий был мобилизирован для участия в специальной военной операции. Сначала он был просто разведчиком. После стал командиром взвода отделения разведки.

В 2023-м году, во время выборов губернатора, Романов возглавил избирательную комиссию на участке №8001. Он находился в зоне СВО и предназначался для голосования жителей нашей области, которые несли здесь военную службу.

В конце декабря того же года Валерий «Разум» Романов погиб. Его ранили рядом с селом Клещеевка. Орловца эвакуировали с поля боя и доставили в госпиталь. Однако он скончался.

Романова похоронили на историко-мемориальном кладбище Орла. В 2024 президент России отметил его Орденом Мужества.

ИА «Орелград»