«Зелёная роща» разъясняет: как работает система ТКО и почему важен каждый платеж

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Орловской области, ООО «УК «Зелёная роща», напоминает жителям и юридическим лицам региона о ключевых принципах работы системы, от устойчивости которой зависит чистота наших городов и сел.

Как тарифорегулируемая организация, «Зелёная роща» строит свою работу на принципах прозрачности и строгой целевой направленности средств. Каждый рубль, поступающий в качестве платы за услугу, изначально распределен на технологический цикл: транспортировку, сортировку и захоронение отходов; обеспечение заключения договоров и взимания платы. Финансовая модель оператора четко сбалансирована и в первую очередь нацелена на расчеты с подрядными организациями.

В этой связи ключевым фактором бесперебойной работы является своевременное и полное поступление платежей от потребителей. К сожалению, около 15% жителей систематически уклоняются от исполнения своей обязанности по оплате коммунальной услуги, которой ежедневно пользуются наравне со всеми. Это создает прямые риски для выполнения «Зелёной рощей» своих обязательств перед подрядчиками, обеспечивающими каждый этап сложного процесса – от вывоза мусора с контейнерных площадок до его конечной утилизации.

Вопрос, который закономерно возникает: почему 85% орловцев добросовестно вносят плату, а остальные – нет? Регоператор подтверждает, что, как и в любой сложной логистической системе, возможны временные задержки в вывозе отходов, вызванные объективными причинами. Однако абсолютно весь объем поступающих отходов в итоге вывозится и обрабатывается. Неоплата услуги – не решение проблемы, а фактор, усугубляющий риски для всей системы.

«Зелёная роща» ведет и будет вести системную работу по взысканию образовавшейся задолженности как с физических, так и с юридических лиц, в рамках действующего законодательства.

Важно: при возникновении любых вопросов или несогласии с начислениями, потребители имеют право и возможность напрямую обратиться к регоператору для оперативного разъяснения ситуации и урегулирования спорных моментов без привлечения третьих лиц.

Адрес для обращений: г. Орел, ул. Ломоносова, 6, 4-й этаж, каб. 415.

Практика показывает, что подавляющее большинство ситуаций разрешается в досудебном порядке при прямом диалоге. При этом регоператор обращает внимание, что частое привлечение потребителями сторонних юридических услуг для подобных коммунальных споров не всегда оправдано. Юристы, зачастую вводящие людей в заблуждение и навязывающие свои услуги, не отменяют самой обязанности по оплате и не меняют существа договорных отношений.

В случае, если разногласия между потребителем и регоператором не удается урегулировать в претензионном порядке, все споры подлежат рассмотрению в установленном законом судебном порядке.

ООО «УК «Зелёная роща» призывает к взаимной ответственности и конструктивному диалогу. Только совместными усилиями мы можем обеспечить эффективную и стабильную систему обращения с отходами, что является неотъемлемой частью комфортной и экологически безопасной среды жизни в Орловской области.

