На Орловщину прибыл министр энергетики России

Сергей Цивилёв уже провёл рабочую встречу в областной администрации.

Её участниками стали губернатор Андрей Клычков и другие официальные лица.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области, стороны обсудили вопросы, связанные с прохождением зимнего периода.

«Погода у нас не совсем традиционная для зимы, но ожидаем похолодание», – отметил Андрей Клычков. В свою очередь, министр указал, что в нашем регионе «необходимо совместно посмотреть готовность работать при серьёзных минусовых температурах».

Также Сергей Цивилев напомнил, что в настоящее время в стране проводятся двухдневные учения. В них задействованы представители всех министерств.

ИА «Орелград»