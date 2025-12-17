Разработан законопроект о бесплатном проезде для студентов очников

Предложено внесение изменения в статью 40 федерального закона “Об образовании в РФ”.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о предоставлении студентам очной формы обучения права на бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщает ТАСС.

Льготу предложили распространить на автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда пригородного сообщения. Право на бесплатный проезд должны получить студенты очной формы обучения по программам среднего профессионального и высшего образования, считают авторы инициативы. Предполагается, что льгота устанавливается на федеральном уровне, а реализуют ее региональные и местные власти.

ИА “Орелград”