Назначен глава Мценского отдела СУ СКР по Орловской области

Должность занял Андрей Парамонов.
Как рассказали в пресс-службе управления, он является подполковником юстиции.
Андрей Парамонов окончил ОГУ имени Тургенева. После этого поступил на службу в Следственный комитет. В 2010-м стал следователем Урицкого отдела.
Затем занимал должности старшего следователя Орловского межрайонного отдела, замруководителя Залегощенского и Урицкого отделов, а также в отделах по Советскому и Заводскому районам города Орла.
Кроме того, Парамонов руководил Ливенским МСО. Также он служил в должности старшего следователя контрольно-следственного отдела аппарата следственного управления.
ИА «Орелград»