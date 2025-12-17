Назначен глава Мценского отдела СУ СКР по Орловской области

17.12.2025 | 11:35 Закон и порядок, Новости

Должность занял Андрей Парамонов.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в пресс-службе управления, он является подполковником юстиции.

Андрей Парамонов окончил ОГУ имени Тургенева. После этого поступил на службу в Следственный комитет. В 2010-м стал следователем Урицкого отдела.

Затем занимал должности старшего следователя Орловского межрайонного отдела, замруководителя Залегощенского и Урицкого отделов, а также в отделах по Советскому и Заводскому районам города Орла.

Кроме того, Парамонов руководил Ливенским МСО. Также он служил в должности старшего следователя контрольно-следственного отдела аппарата следственного управления.

ИА «Орелград»


