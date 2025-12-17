В полиции рассказали о ДТП со служебным автомобилем

По текущей версии, виновником является другой водитель.

Напомним, ранее об аварии рассказали в соцсетях.

Как пояснили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, ДТП действительно случилось на Комсомольской улице накануне в 20 часов 30 минут. Здесь столкнулись служебный ГАЗ и легковой автомобиль «Мицубиси Лансер».

«Водитель иномарки не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю, следовавшему с включённым проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом», – рассказали в полиции.

Авария обошлась без пострадавших. Однако транспортные средства получили механические повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

