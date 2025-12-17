Глава СКР обратил внимание на орловское бездорожье

17.12.2025 | 11:30 ЖКХ, Новости

Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе и результатах соответствующей проверки.

Фото: vk.com/sledcomru

Речь идёт о дороге, расположенной в деревне Касьяновка (в Орловском муниципальном округе). Это единственная трасса, которая ведёт в этот населённый пункт. Местные жители утверждают, что она находится в ненадлежащем состоянии.

Асфальтовое покрытие отсутствует. В период осадков приходит в негодность и грунт. На поверхности образовались многочисленные ямы и колеи.

Дошло до того, что в деревню перестал заезжать автобус — он просто не может сюда добраться. Также здесь нет уличного освещения и пешеходной зоны.

Сейчас орловское управление Следственного комитета России проводит соответствующую проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Александру Полшакову представить доклад о её ходе и результатах. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

ИА «Орелград»


