Переводчики жестового языка появятся в СИЗО

Они нужны для коммуникации с подозреваемыми и обвиняемыми, которые являются инвалидами по слуху.

Начальник регионального пенитенциарного ведомства Павел Федоров и председатель Орловской региональной Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Илья Аксенов подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках, в частности, предусмотрено учебно-методическое сопровождение образовательного процесса сотрудников Уголовно-исполнительной системы. Цель проекта – сформировать у сотрудников УИС навыки общения с подозреваемыми и обвиняемыми, имеющими нарушения слуха.

«В рамках соглашения предусмотрено привлечение квалифицированных переводчиков русского жестового языка – сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков – для коммуникации с подозреваемыми и обвиняемыми, являющимися инвалидами по слуху и содержащимися в следственном изоляторе, – пояснили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области. – Это позволит правильно передавать и интерпретировать получаемую от данной категории лиц информацию, а также будет способствовать их более быстрой адаптации к новым условиям жизнедеятельности».

Русский жестовый язык (РЖЯ) — это национальная лингвистическая система с собственной лексикой и грамматикой, используемая для общения глухих и слабослышащих людей. Она широко применяется не только в России, но и на территории Беларуси и Казахстана. Кстати, пользуются им и на Украине. Каждый жест состоит из пяти компонентов: конфигурация, ориентация ладони, местоположение руки, направление и характер движения руки и немануального компонента, то есть крайне важна артикуляция и мимика.

«В ходе встречи стороны детально обсудили основные направления совместной деятельности, а также выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве», – добавили в УФСН, комментируя подписание действительно «знакового» соглашения. Ранее Павел Федоров провел рабочую встречу с управляющим Орловского отделения Сбербанка Николаем Иванчиковым. Федоров рассказал о возможностях производственного сектора исправительных учреждений области, видах выпускаемой продукции и организации трудовой занятости осужденных.

«Здесь же были представлены фотоматериалы с образцами швейной продукции, которая отшивается в центрах трудовой адаптации осужденных подведомственных учреждений УФСИН России по Орловской области. Дополнительно Павел Михайлович остановился на вопросах размещения заказов, выполнения работ и оказания услуг на свободных площадях исправительных колоний региона, а также возможности открытия на их базе новых видов производств», – сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА “Орелград”