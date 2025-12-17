Во Мценске гимназия ОГУ не планирует набирать первоклассников

17.12.2025 | 10:55 Новости, Образование

Об этом сообщили в Департаменте образования Орловской области.

Это следует из официального комментария, опубликованного в социальных сетях от имени департамента. Его представители отвечали на вопрос о дальнейшей судьбе данного учебного заведения.

«Гимназия продолжит свою работу, но в 2026-2027 учебном году первые классы набирать не планирует», – пояснили в департаменте, сославшись на исполняющего обязанности ректора ОГУ имени Тургенева.

Также известно, что рассматривается вопрос о возможной передаче гимназии в государственную собственность. Он находится на контроле заместителя губернатора по социальной политике Алексея Берестова.

ИА «Орелград»


