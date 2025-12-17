В Орле назвали актуальную сумму долгов «ТТП»

Это сделали на профильном комитете облсовета.

Вопрос обсуждался на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту. Оно состоялось накануне. Как сообщает «Орёлтаймс», на 4 декабря текущего года долги «Трамвайно-троллейбусного предприятия» составили 359,5 миллиона рублей. Уточняется, что при этом всё ещё не погашены в полной мере долги за поставки электричества (перед ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт»).

«Ежегодная сумма оплаты за потребляемое электричество составляет 75-80% от необходимого», – пишет издание. Тем не менее, пока что энергетики согласились предоставить отсрочку по оплате за поставку ресурсов на 2026 и 2027 годы.

По данным пресс-службы облсовета, «ТТП» выпускает на линию 13 трамваев, 13 троллейбусов и 19 автобусов. Об этом депутатам доложил глава предприятия Игорь Косолапов. При этом значительная часть транспорта простаивает.

«Автобусы, переданные «Мосгортрансом», не используются и не могут быть проданы из-за ареста судебными приставами, а 32 автобуса ПАЗ, приобретённые в лизинг, также простаивают», – указывает пресс-служба.

ИА «Орелград»