В России запустили кампанию по популяризации фондового рынка

Замглавы Минфина Иван Чебесков анонсировал: цель маркетинговой кампании —привлечь россиян к инвестициям.

Граждане могут выходить на фондовый рынок двумя способами: через брокерский счет, через индивидуальный инвестиционный счет. Выбор между инструментами во многом зависит от горизонта инвестирования. ИИС ориентирован на долгосрочные накопления. Его главное преимущество — налоговые льготы, позволяющие повысить доходность вложений. Это вариант для средств, которые инвестор не планирует использовать в ближайшие годы. Брокерский счет дает быстрый доступ к деньгам и подходит для тех, кто хочет оперативно распоряжаться средствами или тестировать торговые стратегии. Эксперты считают разумным использовать оба инструмента одновременно: это позволяет диверсифицировать вложения и воспользоваться преимуществами каждого формата.

Вице-президент, управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков отметил важные нюансы. Дивиденды и процентный доход по облигациям поступают на счет уже за вычетом налога. Единственный вид дохода, который можно выводить с ИИС до окончания срока его действия, — дивиденды.

Чтобы получить налоговый вычет, недостаточно просто пополнить счет — нужно дождаться следующего календарного года и подать в ФНС декларацию 3‑НДФЛ, приложив справку 2‑НДФЛ, справку от брокера об остатке на индивидуальном инвестиционном счете.

Заявление на возврат налога можно подать в течение трех лет. Для упрощения процедуры следует запрашивать справку у брокера в январе–феврале, использовать личный кабинет налогоплательщика, пояснил управляющий директор департамента брокерского обслуживания ВТБ Александр Казаков.

ИА “Орелград”