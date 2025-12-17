В Петербурге посадили дерево в честь орловского морпеха

Владислав Панасов погиб на СВО.

Его память решили увековечить в северной столице. Об этом сообщают «Орловские новости», ссылаясь на мать защитника Отечества — Людмилу Панасову.

Дерево, посаженное в честь нашего земляка, появилось на Аллее Памяти морских пехотинцев и воинов-десантников России, погибших в ходе локальных войн и конфликтов.

Как рассказала орловчанка, морской пехотинец из Петербурга нашёл в интернете информацию о её сыне, связался с женщиной и пригласил на церемонию высадки дерева. Кроме того, пехотинцы приезжали и на малую родину Владислава, где побывали на его могиле, а также в местном музее.

«Им это было приятно, а как волнительно это было для меня», – поделилась Людмила.

ИА «Орелград»