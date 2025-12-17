На Орловщине нашли яйца, сыр и колбасу без документов

Ими торговали в Кромах и в областном центре.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

На рынке посёлка Кромы сотрудники ведомства (совместно с местным центром ветеринарии) обнаружили сыр, варёную и копчёную колбасу и сало непонятного происхождения.

Продуктами торговал индивидуальный предприниматель. Так как на них отсутствовала обязательная маркировка, изготовитель, возраст продукции, а также условия её хранения, фактически, оставались неизвестными.

При анализе электронных систем выяснилось, что торговля велась без ветеринарных сопроводительных документов. В итоге её приостановили. ИП объявили официальное предостережение.

Также сотрудники Россельхознадзора обнаружили нарушение в Орле на рынке «Развитие». Здесь индивидуальный предприниматель предлагала покупателям куриные яйца без информационного кода, который фиксирует вес продукции, а также сроки её хранения.

ИП не регистрировала свою точку в системе «Цербер» и не имела доступа к системе «Меркурий» (где оформляются ветеринарные сопроводительные документы). Ей также объявили предостережение.

«Употребление таких яиц может привести к отравлению и инфекционным заболеваниям, в том числе сальмонеллёзу», – отметили в управлении.

ИА «Орелград»