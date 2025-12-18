На карантине 163 класса, полностью закрыты три школы

Около 15% учащихся в Орле не посещают занятия из-за ОРВИ.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев в интервью «Первому Областному» 17 декабря сообщил, что наибольшую обеспокоенность вызывает Орел.

«Потому что в общей структуре заболевших практически две трети дает город Орел, – пояснил Александр Румянцев. – Если мы увидим, что будет отсутствовать более 20% обучающихся в школах города Орла, соответствующие предложения о введении каких-то ограничительных мероприятий по областному центру будем давать».

Пока за 50-ю неделю из 35 тысяч заболевших около 15% школьники с подтверждёнными диагнозами ОРВИ.

По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе зарегистрировано около 7,3 тыс. случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости — 106,85 на 10 тыс. населения (на 16,8 % выше, чем на предыдущей неделе). 54,7 % заболевших — дети до 14 лет. Циркулирующие вирусы: SARS‑CoV‑2, сезонные коронавирусы, риновирусы, РС‑вирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, бокавирусы, вирус гриппа А (H3N2).

Роспотребнадзор советует чаще мыть руки с мылом, избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать медицинские маски в зонах риска (в т. ч. в транспорте), при симптомах заболевания оставаться дома и обратиться к врачу, не отправлять заболевших детей в детские учреждения и не пускать на массовые мероприятия.

ИА “Орелград”