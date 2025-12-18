В Орле в вузах открыли комнаты матери и ребенка

18.12.2025 | 12:17 Новости, Общество

В перспективе такие появятся и в других высших учебных заведениях региона.

Фото: департамент образования Орловской области

17 декабря в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева и Орловском государственном институте культуры открылись комнаты матери и ребенка. В помещениях оборудованы зоны для игр, места для кормления и пеленания, предусмотрены все необходимые гигиенические удобства. Проект реализован в рамках федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья», уточнили на сайте правительства региона.

Напомним, комната материи ребенка в ОГАУ  открылась в феврале 2025 года.

ИА “Орелград”


