Приговор экс-руководителям Болхова не изменили

Прокурор счел приговор слишком мягким, а защита просила об оправдании.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляции дело бывших главы и заместителя главы города Болхова, осужденных за превышение должностных полномочий. Они приняли благоустроенный «Болховкин луг» несмотря на ненадлежащее качество выполненных работ. Это причинило муниципальному образованию ущерб в 11,6 млн рублей.

Судом первой инстанции бывшему главе Болхова Владимиру Авилову назначено наказание в виде двух лет исправительных работ. Кроме того, он лишен права занимать административно‑хозяйственные должности в органах местного самоуправления на 2,5 года. Бывшему заместителю главы Ирине Казаковой назначили наказание в виде 1,5 года исправительных работ. Лишение права занимать определенные должности наложено на два года. Смягчающие обстоятельства были признаны частичное устранение подрядчиком выявленных недостатков, ввод объекта в эксплуатацию, признательные показания и явка с повинной, почетные грамоты и благодарности, а также участие в оказании гуманитарной помощи.

Судебная коллегия уточнила формулировку дополнительного наказания («лишение права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций»), в остальной части приговор оставлен без изменений, сообщает Орловский областной суд.

ИА “Орелград”