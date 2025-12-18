Экс-сотруднице Росреестра удалось избавиться от условного срока

Уголовное дело госслужащей было рассмотрено в апелляции.

Орловский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении теперь уже бывшего специалиста-эксперта межмуниципального отдела Управления Росреестра по Орловской области Натальи Жучковой. Еще в октябре текущего года она была признана судом первой инстанции виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в крупном размере).

«Гражданка Ж. договорилась со своим знакомым за небольшие вознаграждения регистрировать в первоочередном и ускоренном порядке квартиры, расположенные на территории Орловской области, минуя отдел повышения качества данных. За период с 01.01.2019 по 18.02.2022 гражданка Ж. получила взятку в общей сумме 340 960 рублей, – сообщала по этому поводу пресс-служба Болховского районного суда. – Подсудимая в ходе судебного разбирательства вину признала частично, пояснила, что не вся сумма перечисленных на ее расчетные счета денежных средств соотносится с регистрацией объектов».

Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 8 месяцев, а также с лишением на 2 года права занимать определенные должности. Денежные средства в размере 327 960 рублей, полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства.

«Не согласившись с приговором, стороны обжаловали его в апелляционном порядке», – сообщает теперь пресс-служба Орловского облсуда. Сторона защиты указывала о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела и просила переквалифицировать действия Жучковой. А гособвинитель заявил о чрезмерной мягкости назначенного осужденной наказания и просил его усилить. Областная судебная коллегия по уголовным делам в итоге приговор изменила.

Она назначила Жучковой наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть в размере 3 279 600 рублей. Но с учетом дня фактического задержания и периода ее нахождения под домашним арестом размер штрафа тут же был снижен до 3 179 600 рублей. Кроме того, на те же 2 года осужденная лишена права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Приговор суда теперь вступил в законную силу, отметила пресс-служба Орловского областного суда.

ИА “Орелград”