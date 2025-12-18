В Орле вынесен приговор за убийство лопатой

Поводом для конфликта стал телефон.

Житель Железнодорожного района признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), сообщает СУ СК России по Орловской области.

8 июня 2025 года в доме на улице Грузовой подсудимый распивал спиртное с знакомым. Пришел потерпевший. С новым гостем возник конфликт из‑за того, что тот взял чужой телефон. Владелец гаджета нанес свыше 50 ударов руками, ногами, деревянным черенком и лопатой. Потерпевший скончался на месте.

В качестве наказания мужчине назначено 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА “Орелград”