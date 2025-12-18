Чиновники потребовали исключить орловскую пивоварню из реестра

Суд рассмотрел иск Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Любопытное дело рассмотрел арбитражный суд Орловской области по заявлению Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками. Чиновники требовали исключить из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи орловскую компанию «Пивоварня «Норд-Вест». Мотивируя заявленные требования, чиновники заявили, что якобы компания не исполнила обязанность по представлению в Росалкогольтабакконтроль заявления о внесении изменений в указанный реестр.

Как установил суд, орловская пивоварня с 1 сентября 2023 года автоматически (то есть без представления документов, необходимых для включения в реестр) была включена в реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. В этом году Росалкогольтабакконтроль поручил своему межрегиональному управлению по ЦФО провести контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами.

В ходе проведения такого надзора чиновники изучили сведения об орловской компании, которые содержатся в государственных информационных системах. И они пришли к выводу, что пивоварня не исполнила обязанность по представлению в Росалкогольтабакконтроль заявления о внесении изменений в реестр с приложением расчета производственной мощности основного технологического оборудования для производства пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Арбитражный суд, оценив представленные доказательства, пришел к иному выводу и решил, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Он указал, что законодательством Российской Федерации не ограничена возможность обращения организации с заявлениями о внесении изменений в реестр с приложением документов, подтверждающих указанные изменения. Данное право предусмотрено статьей 17.1 Закона № 171-ФЗ.

Оказалось, что орловская пивоварня в ноябре 2025 года все-таки подала необходимое заявление, указав в нем, что мощность ее производства является прежней и составляет 43 390 декалитров. Приведенные обстоятельства свидетельствуют об устранении компанией выявленного чиновниками нарушения. Поэтому в удовлетворении требования об исключении компании из реестра было отказано, хоте решение орловского арбитража может быть обжаловано в апелляционном порядке.

«Суд считает, что допущенное со стороны Общества нарушение не повлекло существенной угрозы экономическим интересам Российской Федерации, правам и законным интересам потребителей, а также иных последствий негативного характера в той степени, которая детерминировала бы применение к Обществу меры административного воздействия в виде исключения из Реестра», – говорится в решении.

ИА “Орелград”