Проект благоустройства «К Истокам» прошел экспертизу

Археологи и эксперты не увидели препятствий для проведения работ.

Проект благоустройства общественной территории «К истокам» успешно прошел процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Напомним, реализовать его планируется в селе Кривцово-Плота, на территории Кудиновского сельского поселения Должанского района. Этот проект стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Его участниками могли стать города с населением до 200 тысяч человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Победители этого конкурса, который проводится ежегодно, получают гранты из федерального бюджета в размере до 100 миллионов рублей, в зависимости от категории и подгруппы. В 2025 году победителями от Орловской области стали города Мценск и Малоархангельск, поселки Колпна и Кромы, а также село Кривцова-Плота.

Ранее правительство региона сообщало, что на реализацию перечисленных проектов будет сообща выделено 290,6 миллиона рублей, а работы пройдут в 2026-2027 годах. В селе Кривцова-Плота на реализацию проекта «К истокам» планируется направить 30,6 миллиона рублей. Недавно там побывала археологическая экспедиция Сельскохозяйственного потребительского обслуживающего кооператива «Елецкий стан», которая провела обследование выделенного под проект земельного участка.

Работы выполнялись по заказу администрации Кудиновского сельского поселения. Согласно материалам, предоставленным заказчиком, общая площадь участка обследования составляет 0,57 га. Официально на этой территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Целью археологов было проверить, нет ли там неизвестных археологических памятников.

Научно-исследовательские археологические работы проводились в октябре-ноябре 2025 года на основании открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации. Участки обследования расположены в центральной части села Кривцова-Плота, на правом берегу реки Плотская. Изучение участков с открытым грунтом указало на полное отсутствие подъемного материала и признаков культурного слоя. Исследование содержимого заложенного здесь шурфа также показало, что неизвестных памятников тут нет.

Отчеты археологов затем были оценены в рамках государственной историко-культурной экспертизы. Последняя прошла успешно – на проект выдано положительное заключение. Ранее департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области сообщил о том, что положительное заключение экспертов получил и проект строительства в селе Кривцово-Плота дома культуры, рассчитанного на 135 посетителей.

Финансируется данный проект в рамках национального проекта «Семья». На улице Центральной планируется возвести одноэтажное здание общей площадью 697,2 квадратных метра и строительным объемом 3767 кубометров. Для обеспечения теплоснабжения здания предусмотрено строительство блочно-модульной котельной мощностью 200 кВт, а сметная стоимость строительства объекта составляет более 124 миллионов рублей, отмечала по этому поводу и пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»