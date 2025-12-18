В Орловской области досрочно установили внутренние границы

Завершены плановые работы по установлению административно-территориальных границ.

О досрочном завершении запланированных работ сообщили в Управлении Росреестра по Орловской области. Работы по установлению границ проводились в рамках реализации поручения президента РФ Владимира Путина. Они проходят по всей стране. В Орловской области в них принимают участие также сотрудники бюджетного учреждения «Орелархплан».

По данным Управления Росреестра, всего по итогам 2025 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) было внесено 99,2 процента сведений о границах муниципальных образований, 90,5 процента сведения о границах населенных пунктов и 89 процентов сведений о границах территориальных зон. Полное завершение работ по установлению административно-территориальных границ в регионе планируется в 2026 году. Создание полного и точного реестра – одна из основных задач ведомства на протяжении нескольких последних лет, подчеркивает руководитель Управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура,

«От наполнения ЕГРН полными и точными сведениями зависит эффективность и качество предоставления услуг в сфере земли и недвижимости, а также экономическое и социальное развитие региона, рациональное использование регионального земельного ресурса, – пояснила Надежда Кацура. – Благодаря совместной работе и эффективному взаимодействию удалось достичь высоких показателей по наполнению сведениями реестра границ. Хотелось бы пожелать, чтобы и в будущем году темпы работ не снижались».

Ранее вопрос об утверждении границ Глазуновского района обсудили депутаты Орловского облсовета на расширенном заседании комитета по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Они одобрили законопроект, которым будут установлены актуализированные границы и центры муниципалитетов в Глазуновском районе. В частности, были обновлены картографические исследования, текстовое и координатное описание границ. Сообщил депутатам и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области Вячеслав Миронов.

«Напомним, эта масштабная работа ведется в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации, – сообщила по этому поводу пресс-служба Орловского облсовета. – Ее цель — создать точное и актуальное цифровое описание всех границ, чтобы сведения о них были доступны в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). В ходе обсуждения были подняты вопросы по уточнению границ Отрадинского и Очкинского сельских поселений, связанные с многоконтурными земельными участками. В завершение комитет рекомендовал Президиуму областного Совета внести этот вопрос в повестку дня 49-го заседания регионального парламента».

ИА “Орелград”