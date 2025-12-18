Студенты Орла стали стипендиатами Правительства РФ

Есиповы Екатерина и Андрей учатся в ОГУ имени И. С. Тургенева.

Церемония награждения победителей президентских, правительственных и именных стипендиальных конкурсов для студентов вузов ЦФО прошла 16 декабря в РУДН.

Екатерина Есипова — студентка 3 курса (биотехнологии), работает лаборантом в Научно‑технологическом центре биомедицинской фотоники. Андрей Есипов — магистрант 1 курса по направлению «Биотехнология», окончил бакалавриат и Военный учебный центр при ОГУ. Пара познакомилась в университете. Заключили брак в октябре 2025 года.

Престижная стипендия — признанием их усердия и научного потенциала, а также повод для гордости госуниверситета, подчеркнули в медиацентре ОГУ имени И.С. Тургенева.

ИА “Орелград”