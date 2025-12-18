Студенты Орла стали стипендиатами Правительства РФ

18.12.2025 | 14:36 Новости, Образование

Есиповы Екатерина и Андрей учатся в ОГУ имени И. С. Тургенева.

Фото: медиацентр ОГУ имени И.С. Тургенева

Церемония награждения победителей президентских, правительственных и именных стипендиальных конкурсов для студентов вузов ЦФО прошла 16 декабря в РУДН.

Екатерина Есипова — студентка 3 курса (биотехнологии), работает лаборантом в Научно‑технологическом центре биомедицинской фотоники. Андрей Есипов — магистрант 1 курса по направлению «Биотехнология», окончил бакалавриат и Военный учебный центр при ОГУ. Пара познакомилась в университете. Заключили брак в октябре 2025 года.

Престижная стипендия — признанием их усердия и научного потенциала, а также повод для гордости госуниверситета, подчеркнули в медиацентре ОГУ имени И.С. Тургенева.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU