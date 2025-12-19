Хлебной базе № 36 продлили банкротство

Определение об этом вынес региональный арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области в очередной раз рассмотрел дело о несостоятельности акционерного общества «Орловская хлебная база № 36». Был изучен отчет конкурсного управляющего, а слушания прошли без вызова лиц, участвующих в деле. В результате суд постановил продлить срок конкурсного производства в отношении акционерного общества «Орловская хлебная база № 36» до 10 апреля 2026 года.

Конкурсного управляющего обязали заблаговременно (не позднее, чем за пять дней до окончания срока процедуры конкурсного производства) представить в суд отчет с приложением документов, подтверждающих продажу имущества предприятия-должника, реестра требований кредиторов, документов, подтверждающих погашение требований кредиторов, а также мотивированное ходатайство о завершении конкурсного производства. В отношении объектов недвижимого имущества базы суд обязал представить доказательства государственной регистрации перехода и прекращения права собственности и других вещных прав должника в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Напомним, хлебная база была признана банкротом в марте 2020 года. Ее история широко освещалась в федеральных СМИ. Например, издание «Коммерсант» писало, что «хлебная база стала скандально известной после хищения, по версии следствия, подтвержденной впоследствии судом, десятков тысяч тонн зерна Объединенной зерновой компании и других контрагентов, а также покровительства со стороны экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного УМВД Федора Козина».

Козин в августе 2021-го получил 11 лет колонии строгого режима за коррупцию, а спустя год на торги посредством публичного предложения был выставлен имущественный комплекс обанкротившейся базы. По данным открытых информационных систем, в 2024 году среднесписочная численность работников базы составила 1 человек. Такая же численность была и годом ранее. Уставный капитал компании оценивается в 42,9 тысячи рублей. В 2024 году организация получила выручку в сумме 1,2 миллиона рублей, что на 847 тысяч, или на 42 процента, меньше, чем годом ранее.

По состоянию на 31 декабря 2024 года совокупные активы организации оценивались в 56 миллионов рублей, что на 16,7 миллиона рублей, или на 23 процента меньше, чем годом ранее. Чистые активы по состоянию на 31.12.2024 оценивались как отрицательные (минус 393 миллиона рублей). При этом отмечалось, что результатом работы базы за 2024 год стала прибыль в размере 622 тысячи рублей, что, впрочем, на 99,7 процента меньше, чем было в 2023 году.

ИА “Орелград”