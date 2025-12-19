Орловский ГОК проходит согласования

Горно-обогатительный комбинат планируется в Дмитровском районе.

Освоение Новоялтинского железорудного месторождения на территории Орловской области предполагается в рамках инвестиционного проекта по созданию межрегионального научно-производственного кластера «Спецстали с заданными свойствами». В 2023 году право пользования участком недр по итогам конкурсных процедур предоставлено АО «Горно-металлургическая компания» (Чеченская Республика).

«Орелград» решил узнать, каковы итоги работы на декабрь 2025 года. Ответ поступил от исполняющего обязанности руководителя департамента промышленности и торговли Анатолия Новикова.

«На текущем этапе работы АО «Горно-металлургическая компания» осуществляется согласование этапов работ по разработке указанного месторождения и строительства в Орловской области горно-обогатительного комбината. Это обусловлено тем, что предварительные расчеты данных мероприятий проводились ранее Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Института горного дела Уральского отделения Российской академии наук, в настоящее время они требуют детализации и дополнительной проработки в рамках планируемых практических работ по разработке месторождения и строительству ГОКа», – указано в ответе чиновника.

Произведенные в Орловской области продукты металлургического производства намерены поставлять для обеспечения промышленных предприятий высокотехнологичного машиностроительного кластера, планируемого к созданию на территории Чеченской Республики.

