Мошенники переключились на наличку

Судьбу украденных сбережений сложнее отследить.

По данным ВТБ, около половины всех случаев хищения средств приходится на схемы, при которых жертвы лично передают деньги злоумышленникам. При этом стартуют схемы с дистанционного контакта.

Злоумышленники звонят, выдавая себя за сотрудников банка или правоохранителей. С помощью психологического давления вводят человека в состояние паники, убеждая, что его деньги под угрозой. Под предлогом «защиты» или «временного безопасного хранения» средств настаивают: на срочном снятии наличных и передаче денег курьеру или размещении в условленных тайниках (например, в почтовом ящике или подъезде).

По словам вице‑президента ВТБ Дмитрия Саранцева, усиление систем фрод‑мониторинга в банках позволило эффективнее выявлять подозрительные переводы. В результате злоумышленники стали чаще использовать схемы с наличными — такие операции сложнее отследить.

Важные правила безопасности:

Немедленно прекращайте разговор, если собеседник просит передать деньги курьерам или спрятать их в тайниках.

Для проверки информации самостоятельно звоните в контакт‑центр банка — используйте только официальный номер (указан на обороте карты или на сайте банка).

По данным прокуратуры Орловской области, количество телефонных мошенничеств уменьшилось на 17%. Однако таких случаев все еще очень много – с января по сентябрь зарегистрировано 1160. Ущерб от дистанционного мошенничества составил почти 400 миллионов рублей.

ИА “Орелград”