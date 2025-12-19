В Советском районе школы отправили на дистант и распускают детсады

В связи с временными ограничениями подачи тепла и горячей воды в части Орла.

Губернатор Андрей Клычков сообщил, что принято решение приостановить занятия в образовательных организациях и дошкольных учреждениях. Для детей, чьи родители не могут оставить их дома, в детских садах организовали дежурные группы — в них обеспечены автономные источники обогрева. Обучение в школах Советского района пройдет в дистанционном формате.

Аварийные бригады, по словам губернатора, принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи тепла и горячей воды. Объект коммунальной инфраструктуры города Орла получил повреждения в результате вражеской атаки ночью 19 декабря.

ИА “Орелград”