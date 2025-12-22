Клычков попросил у дорожников «лоска»

В Орловской области должны не просто обеспечить проезд по трассам.

Вопрос улучшения качества работ был поднят на совещании в администрации региона 22 декабря. Губернатор Андрей Клычков признал, что объем выделяемого регионом финансирования далек от расходов на федеральные трассы. Однако, по его мнению, и по местным дорогам можно работать лучше.

В контракте на пять месяцев на километр приходится порядка 50 тысяч рублей финансирования. Это достаточно большие деньги, отметил губернатор.

«Я прошу, чтобы все-таки у нас работа проводилась не по принципу ожидания снега, а в части выполнения работ, которые включают обочины, мусорки, остановки. Надеюсь, что мы с вами начнем год с того, что приведем всю прилегающую к дороге инфраструктуру в надлежащий вид», – сказал Андрей Клычков. – Чтобы за «Дорожную службу» стыдно не было».

И тут же похвалил, что компания работает хорошо – “молодцы”, но теперь нужно повышать качество

«Нужно вводить качество в плоскость, чтобы было видимо для жителей. Потому что хотелось бы, чтобы в сравнении с федеральным содержанием мы не уступали».

С 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года на дороги области готовы потратить 956 млн рублей. Эти средства пойдут на обеспечение нормативного состояния 3864 километров трасс, 108 километров тротуаров, 252 линий освещения, 770 остановок и 183 мостовых сооружения. Заказчиком работ выступает КУ ОО «Орелгосзаказчик». Подрядчик – АО «Дорожная служба».

ИА “Орелград”