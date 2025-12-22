В Орле на Наугорке всё-таки высадят новые деревья

Местные насаждения пострадали при прокладке нового водовода.

Новость сообщила журналистка, экс-депутат областного совета Валентина Остроушко.

Ответ, подписанный исполняющей обязанности первого заместителя мэра Орла Марией Родштейн, поступил спикеру городского парламента Владимиру Негину. Из него следует, что на данной территории будут высажены 79 деревьев.

Из них 63 дерева посадят на самом Наугорском шоссе. На улице Плещеевская появятся одиннадцать деревьев, четыре — на Скорцова, ещё одно — на Картукова.

Уточняется, что данную работу проведут на основе актов обследования, составленных комиссией по зелёным насаждениям Советского района. В рамках контракта на строительство водовода такая компенсационная высадка не предусмотрена.

Как пишет Остроушко, ранее прокуратура сообщала местным жителям, что в землю должны будут посадить «не маленькие саженцы, а уже взрослые деревья».

ИА «Орелград»