МЧС предупредило орловцев о морозах

Также ожидаются осадки.
Такие данные ведомству предоставил Орловский гидрометцентр.
Погода начнётся меняться сегодня вечером после 21 часа. Показатели термометров будут находиться в пределах минус четырёх — минус девяти градусов (как ночью, так и днём). Однако во второй половине дня возможно понижение до минус пятнадцати. Таков прогноз на ближайшие сутки (до 21 часа 23 декабря).
В это время в Орловской области ожидается переменная облачность. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днём осадков, в основном, не будет.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.
МЧС напоминает орловцам, что к холодам надо быть готовыми. Одежду и обувь необходимо выбирать по погоде.
Осторожность на дорогах надо соблюдать и водителям, и пешеходам. Прежде всего, это касается скорости передвижения, а также соблюдения безопасной дистанции.
Также необходимо не оставлять детей без присмотра.
ИА «Орелград»