МЧС предупредило орловцев о морозах

22.12.2025 | 16:10 Новости, Общество

Также ожидаются осадки.

Такие данные ведомству предоставил Орловский гидрометцентр.

Погода начнётся меняться сегодня вечером после 21 часа. Показатели термометров будут находиться в пределах минус четырёх — минус девяти градусов (как ночью, так и днём). Однако во второй половине дня возможно понижение до минус пятнадцати. Таков прогноз на ближайшие сутки (до 21 часа 23 декабря).

В это время в Орловской области ожидается переменная облачность. Ночью местами выпадет небольшой снег. Днём осадков, в основном, не будет.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

МЧС напоминает орловцам, что к холодам надо быть готовыми. Одежду и обувь необходимо выбирать по погоде.

Осторожность на дорогах надо соблюдать и водителям, и пешеходам. Прежде всего, это касается скорости передвижения, а также соблюдения безопасной дистанции.

Также необходимо не оставлять детей без присмотра.

