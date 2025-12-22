В Орловской области произошло снижение спроса на микрозаймы

Договоров стало на 12 % меньше, а объем заимствований сократился на 20%.

В Орловской области наблюдается заметное сокращение активности жителей на рынке микрозаймов. За первые 9 месяцев 2025 года оформлено 2 774 договора с МФО — на 12 % меньше, чем за тот же период 2024 года. Объем заимствований составил 459 млн руб. — на 20 % ниже уровня прошлого года. Общая задолженность перед МФО на 1 октября 2025 года достигла 740 млн руб., что на 5 % меньше, чем годом ранее.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу правила, призванные обезопасить граждан от мошенничества и чрезмерной долговой нагрузки. Введен период охлаждения:

для займов от 50 до 200 тыс. руб. — отсрочка перечисления средств на 4 часа;

для сумм свыше 200 тыс. руб. — отсрочка на 48 часов (в этот срок заемщик вправе отказаться от займа);

Также МФО обязана проверить, что реквизиты для перевода принадлежат заемщику.

Постепенно вводятся новые ограничения. Скоро заемщик не сможет иметь более одного займа со ставкой свыше 100 % годовых. Также произойдет снижение максимальной переплаты с 130 % от суммы долга до 100 %. Пример: при займе в 10 тыс. руб. максимальная сумма к возврату сократится с 23 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Как пояснил Игорь Злобин, заместитель управляющего Отделением Банка России по Орловской области, эти меры направлены на то, чтобы МФО действительно помогали людям в сложных ситуациях, а не загоняли их в долговую яму. При этом многие заемщики не осведомлены о существующих ограничениях, чем порой пользуются недобросовестные участники рынка.

ИА “Орелград”