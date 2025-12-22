Юных орловцев не возили в школу из-за дефицита водителей

Удивительный факт всплыл во время судебного разбирательства.

За школьников вступилась прокуратура Орловского района, подавшая иск к администрации Орловского муниципального округа и окружному управлению общего образования, физической культуры и спорта. Прокурор просил суд обязать чиновников организовать бесплатный подвоз учащихся к школе. Административный иск рассматривал Орловский районный суд. Примечательно, что в основу спора лег капитальный ремонт МБОУ «Образцовская средняя общеобразовательная школа».

Прокурор указал, что школу ремонтируют в рамках регионального проекта «Все лучшее детям». Работы требуют времени, поэтому школу на ремонт закрыли с 1 июля 2025 года. Работы должны быть выполнены по 20 августа 2026 года. В связи с этим школьников решили временно перевести в другое образовательное учреждение. Из иска прокуратуры следовало, что в результате образовательный процесс для 391 ученика 2-11 классов был организован в Звягинской средней общеобразовательной школе.

Для организованной перевозки детей Звягинской школе выделили пять школьных автобусов, которыми планировалось подвозить 315 детей. Вместе с тем, подвоз 48 детей, проживающих в микрорайоне «Алроса» города Орла и деревни Образцово, не был организован, отметил прокурор. За права этих детей вступилось надзорное ведомство. Представитель администрации округа возражал против иска, указав, что «администрацией выполнены все возможные действия по организации подвоза учащихся».

А руководство Образцовской школы поддержало правовую позицию администрации. Позиция такова: автобусы переданы на баланс школы, маршруты утверждены, однако «осуществление перевозки учащихся не производится по причине отсутствия водителей, которые, несмотря на размещенные на возможных платформах объявлениях, за трудоустройством в школу не обращаются».

Суд установил, что образовательный процесс в Звягинской школе организован с привлечение восьми автобусов, которые действительно не задействованы в подвозе детей из микрорайона «Алроса». По представленной администрацией информации в указанном микрорайоне проживает 67 учащихся. Из них 21 ученик решил обучаться в школах города Орла, 24 учеников на занятия подвозят родители, а еще 22 ученика «выразили отказ от иных вариантов и продолжили обучение в Образцовской школе».

«Таким образом, на начало учебного года – 01.09.2025 – равный доступ всех учащихся к образовательному процессу, включающий в себя, в том числе бесплатный подвоз к образовательной организации, объективно не обеспечен», – констатировал суд. Но в своем решении он также отметил, что «отсутствие непосредственного подвоза учащихся в школу в вышеуказанных условиях не может быть признано основанием признания бездействия администрации и управления образования незаконным, так как указанный дефект образовательного процесса обусловлен отсутствием необходимого количества водителей специальных автобусов, которые состоят в штате школы, а следовательно, ответчики никоим образом не могут повлиять на наполнение штата сотрудников».

Словом, обвинение чиновников в незаконном бездействии было снято, но требование прокурора Орловского района об организации бесплатного подвоза учащихся было удовлетворено. Чиновников обязали обеспечить подвоз учеников к Звягинской школе на период проведения капитального ремонта здания Образцовской школы.

