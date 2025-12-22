Ливны планируют взять кредит

Привлечение кредитных средств было предусмотрено проектом бюджета.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Ливенского горсовета утвердили бюджет в окончательной редакции. Общий объем доходов прогнозируется на 2026 год в сумме 1,66 миллиарда рублей, расходов – в сумме 1,707 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит составит более 46 миллионов рублей. Стоит отметить, что программой муниципальных внутренних заимствований города Ливны предусматривается привлечение бюджетных кредитов: в 2026 году в сумме 56,061 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2029 год); в 2027 году – 65,981 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2030 год); в 2028 году – 38,857 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2031 год).

Одновременно предусмотрено погашение ранее взятых бюджетных кредитов: в 2026 году – в сумме 9,75 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2026 год), в 2027 году – в сумме 19,5 миллиона рублей (предельный срок погашения – 2027 год). В 2028 году погашение бюджетных кредитов не планируется. «Привлечение бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете городского бюджета и кредитов от кредитных организаций на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов не планируется», – сказано в заключении Контрольно-счетной палаты города Ливны, которая ранее одобрила проект бюджета.

Верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2027 года по долговым обязательствам города устанавливается в сумме 120 миллионов рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города – в размере 0 рублей. В последующие два года указанные параметры останутся без изменений. Интересны цифры предельного объема расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга: в 2026 году – 28,3 тысячи рублей, в 2027 и 2028 годах – по 12 тысяч рублей.

