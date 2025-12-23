Бюджет Орловского округа приняли с дефицитом в 108 миллионов рублей

Решение было принято на заседании окружного Совета народных депутатов.

Депутатский корпус утвердил основные характеристики бюджета Орловского муниципального округа на 2026 год. Так, прогнозируемый общий объем доходов установлен в сумме 2,7 миллиарда рублей, общий объем расходов – в сумме 2,808 миллиарда рублей. Резервный фонд администрации Орловского муниципального округа, за счет которого, в том числе, положены выплаты гражданам за поврежденное беспилотниками врага имущество, составит в будущем году 35 миллионов рублей.

Дефицит бюджета Орловского муниципального округа планируется на 2026 год в сумме 108,139 миллиона рублей. Дефицит бюджета установлен и на последующий плановый период: на 2027 год – в сумме 116,459 миллиона рублей, на 2028 год – в сумме 122,523 миллиона рублей. Депутаты также установили, что получателями субсидий из бюджета округа на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ и некоторых непрограммных направлений будут муниципальные унитарные предприятия, работающие в коммунальной сфере, а именно: МУП «Орловский теплосервис», МУП «Орловские тепловые сети» и МУП «Ресурс».

Верхний предел муниципального внутреннего долга Орловского муниципального округа по долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2027, 2028 и 2029 годов установлен в одинаковой сумме – 1 миллиард рублей. При этом окружные власти не планируют в предстоящие три года предоставлять кому-либо муниципальные гарантии. Также в решении о бюджете указано, что ни в 2026 году, ни в плановом периоде 2027 и 2028 годов «муниципальные внутренние заимствования от имени Орловского муниципального округа не осуществляются».

ИА “Орелград”