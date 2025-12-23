ТОП влияния: Сергей Будагов  (43)

23.12.2025 | 16:03 Новости, ТОП-50

«Хлебный король», основатель аграрной империи, фигурант ряда уголовных дел.

Фото: Портал Орловской области

В 2023 году Сергей Будагов  комментировал послание губернатора в качестве председателя совета директоров ООО «АПК Юность».

Под Мценском ООО «МЭЗ Юнэко» ведет строительство завода по переработке масличных культур производительностью 1400 тонн в сутки. В декабре 2025 года ООО «ПОЗЦ Свеженка» заявило о планах построить птицеводческий комплекс на 545 тыс. бройлеров за 1,1 млрд руб. Реализация намечена на 2026–2027 годы в деревне Хмелевой Урицкого района, вблизи уже существующего цеха по переработке мяса птицы.

Уставный капитал ООО «АПК Юность» – 629 млн рублей. По данным kartoteka.ru,  чистая прибыль за 2024 год – 2 млрд рублей. Учредителем является Петр Будагов, до 2023 года в соучредителях был Павел Будагов. (Братья 12 декабря  2015 года избили человека около ночного клуба OZ-бар в Орле.  Мужчина получил черепно-мозговую травму, включающую в себя перелом теменной кости).

Будагов Сергей Аристеевич был директором известной сети «Юнмарт», председателем совета директоров АО «Картофельная Нива Орловщины».

В июле 2018 года стал советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова на общественных началах.

При губернаторе Александре Козлове Сергей Будагов выстроил систему реализации орловской продукции под брендом «Родное село». В 2015 году обвинялся в покушении на дачу взятки, якобы, таким образом пытался защитить от сноса торговые точки.

В апреле 2009 года был приглашен в качестве кризисного менеджера в государственную «Орловскую ниву». В 2010 выкупил холдинг на спорных условиях. До 2020 года являлся фигурантом уголовного деда о мошенничестве.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU