ТОП влияния: Вячеслав Миронов  (42)

Остается в статусе исполняющего обязанности. 

Миронов Вячеслав Серафимович исполняет обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства – главного архитектора региона.

Две должности «слили» в апреле 2018 года. Вячеслав Миронов возглавил образованную структуру. С марта 2017 он исполнял обязанности начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области. Главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян, покидая регион, характеризовал Миронова как хорошего специалиста, профессионала.

В 2016 году в публикациях на сайте региона Вячеслав Миронов фигурирует как заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области.  В 2014 году – начальник отдела архитектуры и государственного регулирования градостроительной деятельности управления строительства и дорожной инфраструктуры департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области. В аналогичной должности упоминается в СМИ в 2011 году.

