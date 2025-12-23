У орловца изъяли «мешок» каннабиса

Житель Ливенского района уже предстал перед судом за незаконный оборот наркотиков.

Ливенский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре региона, в суде было доказано, что в сентябре 2025 года осужденный незаконно приобрел, а затем хранил в своем гараже наркотическое средство растительного происхождения общей массой более 130 граммов.

«Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности подсудимого, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», – пояснили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. Найденный у осужденного в гараже каннабис был изъят из незаконного оборота.

К слову, по данным Управления МВД России по Орловской области, за 11 месяцев 2025 года полиция региона во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами пресекла 510 фактов незаконного оборота наркотических средств, раскрыла 456 тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере. Из указанных 182 преступления было совершено в крупном и особо крупном размерах, 404 преступления связаны со сбытом наркотиков.

«К уголовной ответственности привлечено 126 лиц, – сообщило региональное Управление МВД. – Пресечено 385 административных правонарушений линии незаконного оборота наркотиков, по которым к ответственности привлечено 300 физических лиц и четыре юридических лица. На данных лиц судом наложены штрафы на общую сумму 1,718 миллиона рублей».

ИА “Орелград”