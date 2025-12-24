Лежневу вменяют в вину 20 преступлений

Объём дела составляет 212 томов.

Как пишет «Коммерсант», на данный момент дело поступило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Напомним, на днях советнику орловского губернатора продлили срок содержания под стражей. Прокуратура мотивировала это как раз размерами дела, которое должно оценить ведомство.

Пока что фигуранту вменяется «организация преступного сообщества, мошенническое хищение около 200 миллионов рублей бюджетных средств, ограничение конкуренции на торгах и легализация преступных доходов», пишет издание.

Как считает следствие, около половины суммы было похищено на государственных закупках медицинского оборудования в Орловской области. Ещё 76 миллионов бюджет потерял с 2019 по 2021 годы – при ремонте трёх мостов (Дружбы, Красного и через реку Сосна в Ливенском районе).

«Сергей Лежнев категорически отрицает вину», – отмечает источник. Также СМИ упоминает, что советник предположил — после утверждения обвинительного заключения суд вернёт дело на доследование. Заявление прозвучало на последнем заседании.

ИА «Орелград»