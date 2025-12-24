ТОП влияния: Александр Полшаков (37)

Руководитель СУ СК России по Орловской области.

Александр Николаевич Полшаков возглавил следственное управление по нашему региону в октябре 2025 года. Этому предшествовала чреда исполняющих обязанности руководителя. На нового главу возлагают большие надежды. СКР рассматривает большой пласт социальных вопросов, коммунальных проблем и претензий к власти.

В декабре 2016 года Полшаков назначен руководителем СУ СК по Тамбовской области.

С октября 2011 года по декабрь 2016 года проходил службу в СУ СК по Хабаровскому краю, в должности заместителя и первого заместителя руководителя следственного управления.

С сентября 2007 года занимал должности следователя по особо важным делам, заместителя руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Орловской области. Александр Полшаков разбирал самые громкие коррупционные скандалы. Расследовал дело о злоупотреблении полномочиями и хищении имущества на 20 миллионов рублей, в котором обвинялся заместитель губернатора Виталий Кочуев. Также в схеме участвовали начальник управления госимущества Олег Козлов и руководитель фонда имущества Владислав Долуда. Дело доведено до обвинительного приговора. Другой зам главы региона Игорь Сошников был уличен в мошенничестве с госсобственностью в особо крупном размере. Экс-чиновник скрылся за пределами России.

В 2003-2007 годах Александр Полшаков служил в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков.

В 2000-2003 годах служил в следственных подразделениях Федеральной службы налоговой полиции.

В 1995-2000 годах работал в органах внутренних дел.

В 1999 году окончил Орловский юридический институт МВД России.

Родился 27 октября 1978 года в Орле.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.