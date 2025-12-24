ТОП влияния: Алексей Берестов (36)

24.12.2025 | 18:07 Новости, ТОП-50

Заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по социальной политике.

Фото: Алексей Берестов

В качестве заместителя губернатора трудится с июня 2025 года.

В январе 2024 года Андрей Берестов был назначен и. о. члена правительства — руководителя департамента физической культуры и спорта региона.

С февраля 2018 года возглавлял управление физической культуры и спорта.

В декабре 2017 года назначен исполняющим обязанности начальника управления физической культуры и спорта администрации Орловской области.

2009-2017 годы — руководитель спортивного клуба ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева».

Лауреат проекта «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны» 2010 года.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности генерального директора ООО «ГТУ-Спорт».

Имеет звание Чемпиона Европы 1999 года по волейболу среди юношеских команд. Победитель Чемпионата Европы среди студенческих команд, обладатель Кубка Мира среди национальных студенческих сборных по корфболу.

Образование высшее — Орловский государственный университет, магистратура ОГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Родился  14 марта 1981 года.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU