ТОП влияния: Алексей Берестов (36)

Заместитель губернатора Орловской области в правительстве Орловской области по социальной политике.

В качестве заместителя губернатора трудится с июня 2025 года.

В январе 2024 года Андрей Берестов был назначен и. о. члена правительства — руководителя департамента физической культуры и спорта региона.

С февраля 2018 года возглавлял управление физической культуры и спорта.

В декабре 2017 года назначен исполняющим обязанности начальника управления физической культуры и спорта администрации Орловской области.

2009-2017 годы — руководитель спортивного клуба ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева».

Лауреат проекта «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны» 2010 года.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности генерального директора ООО «ГТУ-Спорт».

Имеет звание Чемпиона Европы 1999 года по волейболу среди юношеских команд. Победитель Чемпионата Европы среди студенческих команд, обладатель Кубка Мира среди национальных студенческих сборных по корфболу.

Образование высшее — Орловский государственный университет, магистратура ОГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Родился 14 марта 1981 года.

