На Орловщину по программе льготного лизинга поступили все автобусы

Сообщается об успешном завершении поставок, запланированных на этот год.

Об этом информирует Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Сообщается о 47 транспортных средствах. В их числе — 10 автобусов «СИМАЗ», девять «ЛиАЗов» большой вместимости, пять «ПАЗов Вектор Некст». Сейчас они уже курсируют по межмуниципальным маршрутам, которые связывают областной центр с населёнными пунктами Орловского округа — Знаменкой, деревней Жилина, поселками Вятский Посад, Гать, Стрелецкий.

Также с января новые низкопольные автобусы «Газель Сити» выйдут на маршрут №420 («Лужки — Образцово»). Кроме того, будет обновлён транспорт на других межмуниципальных маршрутках (которые следуют в райцентры Нарышкино, Кромы, Знаменское, Красная Заря, а также населённые пункты Ломовое, Топкое, Хотетово и Шиловский).

Кроме того, пять новых «ПАЗов Вектор Некст» и четыре новых «ЛиАЗа» начнут работать на маршруте №403 «Орёл — Мценск», причём уже с 1 января. Это низкопольные автобусы. «ПАЗы» вмещают до 70 человек. «ЛиАЗы» — до 120 пассажиров.

Поставки осуществлялись в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

ИА «Орелград»