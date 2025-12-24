Россияне будут использовать ИИ при планировании Нового года

Ему доверят подбор подарков, формирование меню, планирование активностей.

Искусственный интеллект все больше применяется в повседневной жизни. Более половины россиян уже используют или планируют использовать основанные на технологиях ИИ сервисы для генерации новогодних поздравлений, поиска подарков, рецептов и планирования активностей. Это показал опрос ВТБ, проведенный в преддверии Нового года. В нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте 18–65 лет из городов с населением свыше 100 тыс. человек.

37 % не используют и не планируют — считают поздравления глубоко личным делом. 24 % уже применяют или точно будут использовать ИИ для генерации новогодних поздравлений. 27 % допускают использование ИИ, если не успеют написать текст лично. 12 % планируют применять ИИ, только если адресаты коллеги и дальние знакомые.

Порядка 55 % видят потенциал ИИ в подборе подарков. 45 % против: для них это «очень трепетное» и личное дело, где «нет места ИИ».

62 % готовы привлекать ИИ для поиска рецептов, идей и сервисов доставки еды. 38 % выступают против: настаивают на семейных традициях и считают, что «новогодний стол — не место для экспериментов».

64 % в той или иной степени намерены обращаться к ИИ для планирования активностей на каникулы — от составления расписания до поиска новых идей. 37 % предпочтут полагаться на себя, родственников и друзей при формировании новогодней программы, отметили респонденты, принимавшие участие в опросе ВТБ.

Получается, более половины россиян уже открыты к использованию ИИ в предновогодних делах — от поздравлений и подарков до меню и досуга. Интересно будет увидеть, как изменится отношение в ближайшие годы.

ИА “Орелград”