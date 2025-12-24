Лидером инфляции стали услуги

Прирост цен на них за год оказался больше, чем на все товары.

По данным Росстата, в Орловской области в ноябре 2025 года цены в среднем выросли на 0,47 процента к отношению к октябрю. При этом специалисты отмечают, что годовая инфляция регионе замедляется шестой месяц подряд. В ноябре она составила 6,97 процентов, однако данный показатель оказался выше, чем в целом по Российской Федерации (6,64 процента).

Больше всего за месяц подорожали услуги, накопленный прирост цен на них за год был больше, чем на все товары, отмечает Отделение по Орловской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу. В ноябре в сравнении с октябрем 2025 года услуги в регионе подорожали в среднем на 0,87 процента. А за последние 12 месяцев услуги в регионе поднялись в цене в среднем на 9,36 процента.

«Цены на продовольствие в ноябре росли умеренно. За 12 месяцев оно подорожало больше, чем потребительская корзина в целом», – сообщает также регулятор. За последние 12 месяцев стоимость продуктов питания увеличилась в среднем на 8,62 процента, а в ноябре по сравнению с предшествующим месяцем они подорожали на 0,35 процента. Непродовольственные товары за месяц и в целом за год подорожали умеренно – на 0,31 и 3,89 процента соответственно

«С исключением сезонности цены в ноябре росли медленнее, чем в октябре. Во многом это связано с расширением предложения некоторых продуктов питания и снижением спроса на отдельные товары длительного пользования, – сообщили в Орловском отделении банка России. – Годовая инфляция в России в ноябре заметно снизилась – до 6,64 процента с 7,71 процента в октябре. Рост цен за ноябрь был очень умеренным и в пересчете на год составил 2,2 процента с исключением сезонности».

Оценив динамику цен, кредитную и экономическую активность, Банк России в декабре снизил ключевую ставку, напоминает также регулятор. В дальнейшем он будет поддерживать высокие процентные ставки в экономике, чтобы инфляция продолжала снижаться. По прогнозу, в 2026 году инфляция опустится до 4-5 процентов и стабилизируется на уровне 4 процента в дальнейшем. Напомним, Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой. То есть показатель очищен от влияния сезонных факторов, например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4 процента и летнего спроса на турпоездки.

Ранее ФАС России проанализировала средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные категории продовольственных товаров в крупнейших федеральных торговых сетях и выявила случаи установления высоких средневзвешенных наценок на отдельные продукты питания. Ведомство запросило у организаций пояснения о причинах высоких наценок, и в случае выявления нарушений будет принимать меры антимонопольного реагирования.

«Также для сдерживания цен ведомство предложило этим сетям рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств о снижении и последующем ограничении торговых наценок на наиболее востребованные позиции социально значимых продовольственных товаров, в том числе с завышенными на данный момент наценками, – сообщило по этому поводу Орловское УФАС. – ФАС России обратила внимание организаций торговли на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования в отношении социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в том числе в части наценок».

ИА “Орелград”