Сомнительную частную охрану выявила орловская Росгвардия

Почти десяток человек несли службу без удостоверений.

Сотрудники Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области возбудили административное дело по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ по итогам проверки общества с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Полигон» из города Мценска. На рассмотрение административные материалы ведомство направило в региональный арбитраж.

Из материалов дела следует, что «Полигон» имеет лицензию на осуществление частной охранной деятельности, выданную Управлением Росгвардии по Орловской области. Срок ее действия рассчитан до конца 2028 года. Сотрудники Росгвардии провели внеплановую выездную проверку «Полигона» и выявили нарушения лицензионных требований. В частности, они посетили несколько автозаправочных станций, расположенных в Орле и Мценске.

На момент проверки охраняли эти АЗС сотрудники указанной выше компании. Однако оказалось, что восемь сотрудников «осуществляли охранные услуги, не имея правового статуса частного охранника». Росгвардейцы составили на них административные протоколы по части 1 статьи 20.16 КоАП РФ и вынесли постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Самой компании было выдано предписание об устранении нарушений лицензионных требований и составлен протокол об административном правонарушении. Из объяснений руководства фирмы следует, что нарушения были допущены «по причине отсутствия в штате сотрудников, имеющих правовой статус охранника». Выставляя на посты сотрудников без удостоверения частного охранника, в фирме понимали, что это грубое нарушение лицензионных требований.

В качестве одного из оправданий прозвучала фраза о том, что «на обучение сотрудников к исполнению обязанностей частного охранника организацией дополнительные средства не выделяются». Изучив материалы, суд пришел к выводу о том, что в действиях частной охранной организации имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ. Арбитраж не нашел оснований для признания правонарушения малозначительным и наложил на компанию административный штраф в размере 4000 рублей.

