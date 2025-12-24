Депутаты отказались выделять деньги на «бомбоубежища»

Средств на это в бюджете Орловского округа снова не хватило.

Депутаты Орловского окружного совета отказали главе Орловского муниципального округа в выделении дополнительных средств из местного бюджета на исполнение нескольких решений судов. Речь идет о ряде социальных объектов и объектах гражданской обороны. Например, в одном случае глава округа просил выделить из бюджета на 2025 год деньги на исполнение решения суда, вынесенного весной текущего года. Суд тогда обязал администрацию Орловского муниципального округа привести в соответствие с требованиями федерального законодательства два защитных сооружения гражданской обороны, расположенные в деревне Жилина.

А именно, суд обязал местные власти закрыть и опечатать двери санузлов, не используемых в хозяйственных целях, обеспечить проведение технической оценки фильтров-поглотителей, обозначить входы в защитные сооружения, обеспечить подставки под защитно-герметические двери, покрасить их, очистить от коррозии и пр. В другом случае суд в октябре 2024 года обязал окружную администрацию привести в порядок защитное сооружение, которое расположено в городе Орле, но относится к компетенции окружных властей.

Здесь суд обязал администрацию оформить на защитное сооружение соответствующий паспорт и другую необходимую документацию, убрать горючие материалы из напольного покрытия, привести в порядок уплотнители герметичной двери, обеспечить регистрацию показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище и др. Однако депутаты отказались вносить изменения в бюджет текущего года и предусматривать в нем финансирование описанных работ, сославшись на отсутствие в бюджете средств для покрытия его дефицита.

По такой же причине депутатский корпус отказал главе округа в просьбе о выделении финансирования на организацию централизованной системы водоотведения по переулку Торговому в поселке городского типа Знаменка. Эту обязанность суд возложил на местных чиновников еще в феврале 2023 года. А в рамках другого процесса в июле 2020 года суд обязал администрацию прекратить сброс сточных вод в реку Рыбницу из канализационной сети поселка Вятский Посад. Но и на это в текущем году денег решили не выделять из-за дефицита бюджета.

ИА “Орелград”