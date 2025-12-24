Взыскание 2,5 млрд рублей с орловского завода приостановлено

Спор завода по обработке цветных металлов с налоговиками пошел на новый виток.

Арбитражный суд Москвы приостановил исполнение решения инспекции Федеральной налоговой службы № 20 о привлечении Мценского завода по обработке цветных металлов (МЗОЦМ) к ответственности за налоговое правонарушение. Решение принято в связи с ходатайством компании, оспаривающей требование об уплате задолженности в размере 2,5 миллиарда рублей. Об этом с ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщает «Коммерсант».

«Согласно материалам дела, налоговая инспекция по Москве проводила выездную проверку предприятия с декабря 2023 года по август 2024 года, – пишет издание. – По итогам проверки ИФНС выявила недоимку по уплате налогов в размере свыше 1,3 миллиарда рублей. В начале декабря 2025-го заводу было направлено требование об уплате пени в 936,1 миллиона рублей, штрафа на 218,3 миллиона рублей и самой недоимки».

Недавно, по информации «Коммерсанта», МЗОЦМ обратился в суд с требованием признать решение налоговой инспекции недействительным и запросил приостановление его действия. «Компания аргументировала свою позицию тем, что взыскание указанной суммы может привести к серьезным финансовым последствиям, включая срыв выполнения обязательств по гособоронзаказу и невыплату зарплаты сотрудникам», – отмечает издание.

По данным «РБК Компании», ООО «МЗОЦМ» было зарегистрировано в 2015 году, ее юридический адрес зарегистрирован в Москве. В качестве генерального директора указана Наталья Вьюненко, учредителя – Валентина Тушкова. Среднесписочная численность работников организации составляет 111. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании – производство меди, а общее количество направлений деятельности — 29.

Размер уставного капитала завода – 12 500 рублей. За 2024 год чистая прибыль компании составила 5,828 миллиона рублей, при этом выручка за 2024 год оценивается в 1,759 миллиарда рублей, себестоимость продаж за 2024 год – в 878,053 миллиона рублей, валовая прибыль на конец 2024 года — в 881,115 миллиона рублей. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2024 год – 1,855 миллиарда рублей. По состоянию на 24 декабря 2025 организация в процессе реорганизации, отмечают в «РБК Компании».

ИА “Орелград”