Облсовет поручил проверить дороги и развитие семейных ферм

Парламентарии утвердили список своих поручений областной КСП.

Орловский областной Совет народных депутатов дал свои поручения для их включения в план деятельности Контрольно-счетной палаты Орловской области на 2026 год. Решение было оформлено на декабрьской сессии регионального парламента. Контроль за исполнением данного постановления возложен на профильный парламентский комитет по бюджету, налогам и финансам.

В список включено около двадцати поручений. В частности, фракция Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Орловском областном Совете народных депутатов поручила КСП проверить финансово-хозяйственную деятельность акционерного общества «Корпорация развития Орловской области» за 2022-2024 годы. Особое внимание парламентарии рекомендуют обратить на цели и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на проект и строительство электроподстанции для особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел».

Фракция областного отделения КПРФ поручила провести проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2025 году на развитие семейных ферм. Целью данного проекта является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции в рамках регионального проекта «Развитие отраслей агропромышленного комплекса». Также коммунисты поручили проверить эффективность использования средств бюджета, направленных на приобретение оборудования медицинскими организациями в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Депутаты из фракции «Справедливая Россия – За правду» призвали аудиторов КСП изучить, как в предыдущие два года тратились бюджетные средства, выделенные на организацию мероприятий в области обращения с животными и ветеринарии. Попросили они проверить и средства, выделенные бюджетному учреждению здравоохранения Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой» на оплату труда.

Провести проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2023-2025 годах в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Орле призвала фракция политической партии «Новые люди». Представители «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» просят обратить внимание на использование гранта, выделенного администрации Верховского района как победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Фракция ЛДПР поручила КСП проверить использование специального казначейского кредита, направленного на строительство водовода от улицы Машиностроительной до Карачевского шоссе, и использование средств, направленных на ремонт автомобильных дорог, расположенных на территории Орловского муниципального округа, в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

Кроме того, профильные комитеты поручили аудиторам проверить расходы бюджетного учреждения «Медтехника», эффективность использования бюджетных средств на устройство автоматических пунктов весового и габаритного контроля, работу опытно-производственного хозяйства «Красная Звезда», реализацию проекта по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, эффективность использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот, и другое.

ИА “Орелград”