Назначен новый глава отдела СКР по Северному району Орла

25.12.2025 | 14:23 Закон и порядок, Новости

Должность занял Андрей Пашков.

Фото: СУ СКР по Орловской области

Как рассказали в орловском управлении ведомства, он является подполковником юстиции.

Андрей Пашков окончил Юридический институт Орловского государственного технического университета. В 2011 году поступил на службу в Следственный комитет.

Пашков работал в отделах ведомства по Свердловскому району и Заводскому району Орла. Затем стал заместителем руководителя подразделения по Мценску и Мценскому району. После — главой Мценского межрайонного следственного отдела.

В последнее время Андрей Пашков служил в должности заместителя руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Орла.

ИА «Орелград»


