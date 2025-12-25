ТОП влияния: митрополит Тихон (35)

Высокопреосвященнейший митрополит Орловский и Болховский.

4 апреля 2019 года назначен Преосвященным Орловским и Болховским, главой Орловской митрополии.

1 февраля 2014 года возведен в сан архиепископа.

21 сентября 2010 года возведен в сан архимандрита. С 10 октября – настоятель Воскресенского кафедрального собора города Южно‐Сахалинска. 24 декабря избран епископом Южно‐Сахалинским и Курильским.

7 июля 2004 года возведен в сан игумена.

10 апреля 2003 года пострижен в монашество. Далее рукоположен во иеродиакона, во иеромонаха. До июля был штатным священником Воскресенского кафедрального собора города Южно‐Сахалинска. До декабря исполнял обязанности настоятеля прихода святителя Иннокентия митрополита Московского. С 29 декабря – секретарь Южно‐Сахалинской и Курильской епархии.

С 1983 по 2003 год работал в филиале НИИ синтетического каучука и на предприятии «Воронежсинтезкаучук».

В 1983 году окончил с красным дипломом Воронежский политехнический институт (инженер-электрик). В 1978 году окончил Воронежский монтажный техникум (техник‐электрик).

В миру Доровских Виктор Григорьевич. Родился в Воронеже 8 апреля 1959 года.

